Эксперт критикует решение правительства Литвы: это то же самое, что разрешить целовать крест

Бывший член совета экспертов при правительстве Литвы доктор математических наук Вайдотас Землис-Балявичюс раскритиковал предложение правительства Литвы включить в "паспорт возможностей" и отрицательный результат теста.

"Когда обсуждают "паспорт возможностей", часто приводят в пример Данию. Когда берешь пример с другой страны, всегда стоит посмотреть, сравнима ли ситуация там с ситуацией у нас. Итак, что в Дании? Если сравнивать данные за последние 7 дней, то в Дании количество новых случаев в 4 раза меньше, в 9 раз меньше показатель смертности на миллион жителей. В больницах там в 11 раз меньше пациентов с COVID-19. При этом тестируют в 6 раз больше людей", - писал эксперт.

Он убежден, что в Дании, управляющие ситуацией ведомства более компетентны, "и реагируют на изменения ситуации в считанные дни, а не месяцы".

"Как я неоднократно упоминал, отрицательный тест не дает никакой безопасности, единственная польза от него - масштабы тестирования.

В закрытом помещении находиться рядом с человеком, у которого отрицательный тест - это то же самое, что находиться рядом с человеком, который вместо отрицательного теста поцеловал крест на входе", - писал Землис-Балявичюс.

По его словам, вероятность заражения зависит и от других защитных средств (масок, дистанции, вентиляции), но нео от того, получен отрицательный тест или нет.

"Это не значит, что не надо обсуждать. Но об общем контексте не надо забывать", - сказал эксперт.

"Паспорт возможностей" у Литвы появится, когда мы решим вопрос, кто будет тестировать людей, которые захотят получить такой паспорт. В понедельник Минздрав и Министерство экономики и инноваций придут с конкретными сказала премьер Ингрида Шимоните.

По ее словам, потом правительство будет решать вопрос погашения расходов на тестирование и организации процесса.

"Паспорт возможности" в Литве, в соответствии с планами, получат привитые, переболевшие и получившие отрицательный тест (он будет действовать 48 часов).

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