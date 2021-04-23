Посольство Китая о проведенной в Сейме дискуссии о правах человека: это фарс

Проведенная в четверг в Сейме Литвы дискуссия по положению с правами человека в Китае посольство этой страны в Вильнюсе назвало фарсом, направленным против Китая, который оно строго осуждает.

"Сейм обсудил так называемую проблему с правами человека в Синьцзяне, невзирая ни на позицию Китая, ни на факты или правду в отношении Синьцзяна. Это фарс, направленный против Китая, срежиссированный определенными индивидуумами, настроенными против страны, и их целью является очернение имени Китая. Китайская сторона твердо выступает против этого и строго осуждает эти действия", – говорится в пресс-релизе посольства.

Китайское представительство в своем комментарии отмечает, что "с улучшением качества жизни людей, укреплением согласия и стабильности, Синьцзян может похвастаться лучшим положением с правами людей, чем то, которое там когда-либо было".

В заявлении посольства отмечается, что истинной целью подобных инициатив является вмешательство во внутренние дела Китая под прикрытием прав человека, также желание навредить имиджу страны, однако эти действия "обречены потерпеть поражение".

Как сообщалось, в четверг в Сейме Литвы представитель уйгуров Рейхан Асат заявила, что многие уйгуры в Китае находятся в нелегальном заключении, выполняют принудительные работы.

"Не менее миллиона человек нелегально находятся в тюремном заключении, вынуждены работать на принудительных работах, на хлопковых полях и разных предприятиях. Это преступления против человечности. Мир может остановить эту жестокость до того, как правительство Китая предпримет еще более жестокие меры", - сказала правозащитница.

Р. Асат сказала, что среди людей, которые пострадали от китайского режима, много ученых, деятелей искусства, несовершеннолетних, один из них - ее брат.

Дискуссию о положении с правами человека в Китае в четверг организовал на заседании Сейма Комитет сейма по иностранным делам (КИД).

По словам председателя КИД, консерватора Жигимиантаса Павилёниса, для парламента этого срока полномочий особенно важны права человека, неважно, где они нарушаются - в Китае, Беларуси или России.

Правозащитники утверждают, что как минимум миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман находятся в заключении, в так называемых, лагерях для перевоспитания в северо-западном регионе Китая Синьцзян. Китай также обвиняется в использовании в Синьцзяне принудительного труда и насильственной стерилизации женщин.

Пекин сначала отрицал существование таких лагерей, но сейчас называет их центрами профподготовки, предназначенными для борьбы с мусульманским радикализмом и сепаратизмом. По информации официального Пекина, здесь люди обучаются добровольно и получают лучшие возможности для трудоустройства.

В регионе Синьцзян в Китай проживают уйгурское меньшинство, уйгуры - преимущественно мусульмане.

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