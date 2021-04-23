Жители Каунаса хотели украсить двор, но вместо этого превратили его в свалку

Жители каунасского микрорайона Вилиямполе обратились в редакцию портала Kas vyksta Kaune и пожаловались на своих соседей, которые устроили для детей во дворе игровую площадку из старых покрышек. По словам читателей, площадка больше похожа на свалку. Дети со двора возвращаются в перепачканной краской одежде, да и то, что около покрышек нужду справляют собаки, не делают картину привлекательнее.

"Несколько женщин из дома номер 44 на ул. Демократу решили "украсить" двор, поэтому с воскресенья он стал таким "красивым", а детская одежда окрасилась в разные цвета. Я понимаю, что детям весело, но ведь это опасные отходы посреди города.

Мы боремся с хозяевами собак, а тут устроили свалку из покрышек. В воскресенье вечером мы обратились в департамент охраны природы, но пока ответа нет. Хотелось бы видеть красивый двор, а не разбросанные покрышки", – сказала жительница дома.

Она согласилась с тем, что инициатива была приятной, сплотила людей, но часть неиспользованных покрышек просто валяется во дворе, похоже, сюда сейчас их могут привозить все желающие.

По словам специалистов, покрышки на самом деле - не самый лучший вариант для украшения игровых площадок, поскольку они выделяют вредные вещества, а за неправильную утилизацию отходов владельцам грозит штраф.

"Началось время смены резины, специалисты напоминают, что старые покрышки нельзя бросать куда попало, уже не говоря о том, чтобы оставлять их на опушках леса или в самих лесах. Если они там останутся, то процесс их разложения займет 120 лет.

Под воздействием окружающей среды старые покрышки начинают разлагаться и выделяют опасные для здоровья химические вещества. Специалисты призывают жителей цивилизованно избавляться от старой резины, и напоминают, что штраф за неправильную утилизацию покрышек составляет 30-90 евро, а еще надо заплатить за нанесенный природе ущерб - 44 евро за одну покрышку.

Старую резину можно бесплатно сдать на специальных площадках для крупногабаритного мусора", – напоминают специалисты.

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