"Если привитый или переболевший человек хочет навестить родственника, находящегося в больнице, где лечат больных с COVID-19, он должен получить разрешение лечащего врача. В других медучреждениях такие разрешения выдают руководители больниц или уполномоченные ими лица", – сказано в пресс-релизе.

С 22 апреля в Литве привитым и переболевшим коронавирусом разрешили навещать близких в больницах и домах социальной опеки.

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Приходящие должны предъявить документ, доказывающий, что они привиты или переболели коронавирусом.

Минздрав указал, что это может быть бумажный или электронный вариант соответствующей выписки с сайта e.sveikatа или выданный медучреждением документ.

Минздрав напоминает, что другим лицам пациентов навещать нельзя, за исключением тех случаев, когда речь идет о находящихся в критическом состоянии людях, о детях до 14 лет и о роженицах, находящихся в больницах, где нет пациентов с COVID-19.

В таких случаях разрешение надо получить у главы медучреждения или у лечащего врача.

Стационары, лечащие больных коронавирусом, должны установить порядок представления информации родственникам больных.

Некоторые больницы в четверг отметили, что еще готовят решения по осуществлению этого порядка, а Паневежская республиканская больница указала, что из-за сложной эпидемиологической ситуации пока не будет разрешать навещать больных.

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