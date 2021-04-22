Плохая погода вильнюсцев не испугала: у кафе образовались очереди

В четверг в Литве открылись кафе и рестораны. Погода в столице была не слишком хорошей, но желающих посидеть в уличном кафе было очень много. По словам представителей кафе и ресторанов, когда видишь с какой скоростью бронируют места, если погода не испортится, немало людей придет и в выходные.

В четверг вечером вильнюсцы буквально заполонили кафе. В центре города все места у столиков были заняты, а посетители выстроились в очереди, чтобы попасть в кафе.

Президент Литовской ассоциации баров, кафе и ресторанов Раймондас Пранка сказал, что людей в кафе немало.

"Людей немало. Люди сидят и радуются. Я сам проходил", – сказал он, заметив, что этим вечером были забронированы почти все столики.

"Такая же ситуация будет и в выходные. Люди соскучились по такому досугу. Если погода праздник не испортит, думаю, будет немало людей в субботу и в воскресенье", – сказал он.

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