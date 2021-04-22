"Считаем убытки, помощь недостаточная, ждем, когда начнем работать, выбираться из убытков", – сказал директор сети Amber Food Гедиминас Балнис.
Он указал две категории убытков: арендная плата и коммунальная плата. Кроме того, надо платить за вывоз мусора. Несмотря на то, что кафе и рестораны в полную мощность не работают, налоги не снижаются. Также надо платить за телефоны, интернет, охрану помещения.
"Кажется, что суммы не большие, но когда все складываешь, получаются сотни тысяч", – сказал глава Amber Food.
Балнис сказал, что в четверг откроется около 80% ресторанов компании.
По его словам, разрешение открыть уличные кафе частично поможет уменьшить убытки, но оборот будет зависеть от погодных условий.
Балнис считает, что решение власти разрешить кафе и ресторанам работать только навынос, было избыточным. По его мнению, это мало влияло на уровень заболеваемости Covid-19.
Легендарная каунасская пончичная Spurginė известна тем, что работает на аллее Лайсвес с советских лет. Директор компании Žagaras, которой принадлежит пончичная, Милда Миклашявичене сказала, что они готовят документы и готовятся поставить столики на улице. Однако на особый наплыв клиентов заведение не надеется.
"Мы продаем еду навынос, все неплохо, людям нравятся наши пончики. Весь коллектив остался, за время карантина никого не пришлось увольнять. Мы уходили в простой, работаем с 19 февраля", – сказала директор, заметив, что им не надо было платить аренду - помещение собственное.
Глава компании Liuks, которой в Литве принадлежат 6 гостиниц, Зигмантас Даргявичюс сказал, что они пока не будут открывать бары и рестораны.
"Ради нескольких столиков мы не планируем открывать ресторан. Люди идут на площади и на улицы, их вряд ли привлекут столики во дворе гостиницы", – сказал предприниматель.
"Целый год я не получал никакой помощи, это абсурд и насмешка. Я их тех, кто уволил совсем немного работников. А ведь есть примеры, когда уволили большинство, оставив 2-3. И они получат такую же помощь, как и я", – сказал Даргявичюс об обещанной помощи правительства Литвы.
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