Историк Бубнис назначен новым директором Центра исследования

Историк Арунас Бубнис назначен новым директором Центра исследований геноцида и жителей Литвы (ЦИГРЖЛ).

Выступая в сейме, А. Бубнис сказал, что в случае своего назначения ставил бы целью восстановить "подорванный в последнее время престиж" центра, нормализовать атмосферу в нем.

Он также сказал, что постарается "развеять и опровергнуть искусственно созданное противостояние ученых центра с общественными организациями, восстановить атмосферу доверия и деловое сотрудничество с организациями политзаключенных, ссыльных, партизан, пострадавших от оккупационных режимов".

А. Бубнис работает в ЦИГРЖЛ с 2009 года, в данный момент руководит Департаментом исследований.

Несколько недель назад сейм уволил с должности директора центра Адаса Якубаускаса.

Решение предложить сейму уволить директора ЦИГРЖЛ правление парламента приняло после проверки, проведенной специальной рабочей группой. В заключении группы говорится, что А. Якубаускасу не удается обеспечить слаженную работу учреждения, возникает противостояние, а публичное обсуждение ситуации в центре подрывает деловую репутацию учреждения.

А. Якубаускас отмел обвинения и назвал увольнение необоснованным и политически мотивированным.

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