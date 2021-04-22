Налоговая инспекция предупреждает: если вовремя не декларировать доходы, долги спишут со счетов

Время декларации доходов за 2020 год подходит к концу. Осталось меньше двух недель. Государственная налоговая инспекция Литвы сообщает, что доходы еще не декларировали 133 000 жителей. Если жители своевременно не заполнят декларацию, их ждет предупреждение, а затем долги спишут со счетов.

Представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что на сегодняшний день доходы задекларировало больше миллиона граждан. 134 000 самозанятых должны заплатить подоходный налог на сумму 49 млн. евро.

Правда, еще не все заполнили декларации.

"У 133 000 жителей есть почти две недели – до 3 мая", – сказала специалист.

Она напомнила, что ежегодно доходы должные декларировать те жители, которые в прошлом году получили доходы за счет аренды или продажи недвижимости. Важно также декларировать доходы, полученные за счет продажи ценных бумаг, проценты от потребительского кредита, вклады и т.д.

Кроме того, доходы должны декларировать те жители, которые пользовались слишком большим необлагаемым налогами минимумом.

По словам Алюконите-Шнирене, те, кто не декларировал доходы и не заплатил подоходный налог, получат напоминания из ГНИ.

"В этом году после 3 мая напоминания пришлют те жители, которые занимаются индивидуальной деятельностью, если их деятельность не была включена в группу пострадавших от ковида", – сказала она, напомнив, что те, кто находятся в списке, могут позже заплатить налоги и им не придется платить пеню.

"Если человек, занимавшийся индивидуальной деятельностью, в карантин мог работать, его деятельности нет в списке, но он пострадал от ковида, то он все равно может подать заявление в ГНИ и просить отложить уплату налогов или разрешить выплатить их по частям", – сказала специалист.

У тех,, кто не заплатит налоги, ГНИ спишет долги со счетов.

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