В Ирландии сообщается об исчезновении девочки, в котором замешан гражданин Литвы

Ирландская полиция выясняет местонахождения 14-летней девочку, которая уехала с гражданином Литвы.

Ирландская полиция разыскивает Светлану Мёрфи, "здоровью и жизни которой грозит опасность".

По данным полиции, Светлана вышла из дома в пригороде Блэкрок 19 апреля, в 16 ч., пишет irishexaminer.com.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы коричневые, глаза карие.

На девочке были темно-синие спортивные брюки с красными и белыми полосками по бокам, черная блузка на молнии и черные спортивные ботинки.

Полиция сообщает, что девочка уехала с 18-летним Ноюсом Мацюлявичюсом.

Приметы Ноюса: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы темно-коричнывые, юноша гладко выбрит. На нем были темно-серые рабочие брюки и черная рубашка. Возможно, на нем был рыже-зеленый джемпер и черные ботинки или спортивные кеды.

Светлана и Ноюс уехали на серебристом Hyundai Veloster с регистрационным номером 132-D-13518.

По данным полиции, 19 апреля они уехали из Блэкрока в Ньюри (их там видели в 19 ч.).

Полиция считает, что в среду в 17.35 ч. Hyundai Veloster находился в Белфасте и его округе.

Нынешнее местонахождение молодых людей полиции неизвестно.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о их местонахождении, звонить по номерам 999 или 112.

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