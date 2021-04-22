В кедайняйском магазине – обыски: расследуют кражу вещей из шведской благотворительной организации

Литовская полиция расследует дело по материалам, представленным журналистами организации Sienа и шведского телевидения SVT. Жители Кедайняй в среду в Facebook начали делиться фотографиями секонд-хенда на ул. Тилто, вокруг которого стояли четыре экипажа полиции. Наверное, полиция приехала не за покупками.

Расследование полиция начала после того, как журналисты провели расследование и на телевидении SVT показали передачу Uppdrag granskning. В передаче рассказали о литовской группировке, которая занимается кражей одежды из контейнеров благотворительной организации Human Bridge и привозят эти вещи в Литву.

"Получив эту информацию, полиция стала уточнять информацию, провела проверку. Были выявлены нарушения, начато расследование по 223 ст. УК ЛР", – сказал журналистам Siena пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Указанная Матонисом статья УК ЛР - это ведение "двойной" бухгалтерии. Максимальный срок наказания – до двух лет лишения свободы.

В группе Facebook "Все в Кедайняй" в среду с утра делились фотографиями, сделанными у магазина, принадлежащего Айварасу - одному из главных персонажей расследования "Кедайняйские Робин Гуды".

По данным очевидцев, полицейские задержались в магазине до позднего вечера.

Pareigūnų apsilankymas Kėdainių dėvėtų drabužių parduotuvėje ( FB grupė „Viskas Kėdainiuose“) Foto: Facebook

Матонис сказал, что не может подробно сказать, что делали в магазине полицейские.

В свою очередь журналисты центра расследовательской журналистики Siena также продолжают работу над этой темой. Готовят продолжение расследования "Кедайняйские Робин Гуды". А пока предлагаем вашему вниманию первую часть расследования.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!