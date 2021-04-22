Правительство Литвы о "паспорте возможностей": осталось решить существенный вопрос

В понедельник Минздрав и Министерство экономики и инноваций должны представить предложения о технических деталях так называемого "паспорта возможностей", сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Паспорт возможностей" у Литвы появится, когда мы решим вопрос, кто будет тестировать людей, которые захотят получить такой паспорт. В понедельник Минздрав и Министерство экономики и инноваций придут с конкретными сказала премьер. По ее словам, потом правительство будет решать вопрос погашения расходов на тестирование и организации процесса.

"В первую очередь надо знать, какой алгоритм наиболее оптимальный – кто мог бы это делать: если, к примеру, привлечь провизоров, хватит ли мощностей? Тут, наверное, будет большой дисбаланс между потребностью в разных географических местах. Вероятно, больше всего желающих получить такой паспорт будет в крупных городах", – заметила премьер.

Крупные города, по ее словам, и сейчас тестируют много людей.

"В Вильнюсе еженедельно тестируют около 40 000 человек, это большая нагрузка. Насколько и за какие деньги можно расширить эти масштабы, все эти вопросы решают Минздрав и Министерство экономики, предложения поступят в понедельник", – прибавила Шимоните.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте уже говорила, что министерство предлагает, чтобы люди, сдавшие тест, могли пользоваться таким паспортом 48 часов. Расходы на тестирование будет оплачивать государство. "Паспорт возможностей" будет действителен до появления европейских иммунных паспортов.

Шимоните прокомментировала открытие кафе, баров и ресторанов: "Я рекомендую людям соблюдать осторожность везде – неважно, в уличном кафе, в магазине, в музее или во время общения с другими людьми. Осторожность снижает масштабы распространения вируса, пока мы будем проявлять осторожность, мы будем беречь не только себя, но и других".

Она заметила, что новые данные не радуют.

"Я думаю, что от части масштабное тестирование позволяет управлять ситуацией, поскольку тестируется больше людей, больше случаев выявляют. Это также сигнал, что расслабляться нельзя. Меня больше беспокоит не число новых случаев, а ситуация в больницах", – сказала глава правительства.

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