Глава МИД Литвы: на агрессию России в Чехии должен реагировать весь Альянс

Литва консультируется с партнерами о том, как продемонстрировать солидарность с Чехией в связи агрессивными действиями России по отношению к ней, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы пытаемся понять, каково положение, но, по сути, мы готовы услышать просьбу Чехии, мы хотели бы это сделать. У нас есть прецедент, когда было выявлено отравление в Солсбери, и Соединенное Королевство обратилось за солидарностью к партнерам по НАТО, солидарность была продемонстрирована", – сказал Г. Ландсбергис журналистам в четверг.

Он подтвердил, что попросил об удаленной встрече с главой МИД Чехии, осудил ситуацию с латвийским и эстонским коллегами.

"Я думаю, что сегодня у нас есть равный (Солсбери) случай, в 2014 году в Чехии был совершен террористический акт, и, правительство Чехии сегодня подтвердило, что за террористической атакой стоит Российская Федерация, государство. Ответ, а у нас есть прецедент, должен быть аналогичным, опять же, как и в том случае, должен реагировать весь Альянс", – сказал Г. Ландсбергис.

Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, заявила, что Литва консультируется с союзниками по способу выражения солидарности с Чехией.

"Президент полностью поддерживает усилия Чехии по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны НАТО, и, конечно, выражает солидарность с теми действиями, к которым прибегло чешское правительство", – заявила в четверг советник в интервью радиостанции LRT.

"Чешское правительство попросило о солидарности партнеров по НАТО и ЕС, сейчас по дипломатическим каналам идут консультации о том, как было бы лучше выразить эту солидарность всем вместе", – сказала советник президента Гитанаса Науседы.

Чешское правительство на основе отчета разведки заявило, Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, один из которых убил двух людей и нанес материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами. Правительство этой страны попросило поддержать его, и также выслать часть возможных агентов, работающих в российских посольствах в других государствах.

В четверг А. Скайсгирите сказала, что упомянутый взрыв в Чехии и попытка отравить Скрипалей в Соединенном Королевстве являются шокирующими действиями России.

"Шокирует то, что эти операции проводятся на территории стран Евросоюза и НАТО", – отметила она.

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