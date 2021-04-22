Полиция и Государственная служба продовольствия и ветеринарии начали расследование, получив данные о том, что акционер и директор компании, которая занимается оптовой продажей привезенных из Польши овощей и фруктов, не включает в бухгалтерию большую часть доходов.
В результате продолжительного тайного расследования, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что глава компании при пособничестве одного из работников, организовал деятельность так, что часть привезенных товаров продавал в Литве, не учитывая факт продажи. В результате велась "двойная" бухгалтерия, скрывали налоги и реальное количество ввозимого товара, не платили налоги государству.
На прошлой неделе провели обыски в помещениях компании, в автомобилях и в домах подозреваемых и изъяли важные для следствия документы, вещи и наличные в разной валюте.
В общей сложности были обнаружены деньги на сумму 87 000 евро. В ходе расследования выяснят законность происхождения этих денег и нанесенный государству ущерб.
Во время обысков обнаружили также нелегально хранившееся оружие.
Решением прокурора ограничены права на все найденные наличные и другое личное имущество и имущество, принадлежащее государству.
Кроме того, главе компании назначена мера пресечения в виде письменной подписки о невыезде и изъятие документов. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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