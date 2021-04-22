В 9.08 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, около гидроэлектростанции, на ул. Т.Масюлё, на откосе повис автомобиль Volkswagen.
Звонивший сообщил, что водитель не может выбраться из машины.
Сообщается, что автомобиль перескочил через ограждения и врезался в другое заграждение между дорогой и откосом.
Водителя передали в руки врачей.
Автомобиль зацепил и электрический столб, на месте происшествия видны оголенные провода, вызвана аварийная служба
На месте происшествия работают пожарные-спасатели.
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