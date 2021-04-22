Коронавирус в Литве: 1344 новых случая, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1344 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 тыс. 968 молекулярных тестов (ПЦР) и 7450 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 528,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 237 тыс. 950 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 215 тыс. 31 человек, декларированы 170 тыс. 500 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 14 тыс. 365 человек, декларированное число больных составляет 58 тыс. 895.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3818 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7724 смерти.

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