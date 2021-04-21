Премьер-министр Литвы: мы все еще рекомендуем без особой надобности не уезжать за границу

Симона Воверюнайте ru.DELFI.lt

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после заседания правительства сказала журналистам, что в этом году в школы смогут вернуться ученики 5–11 классов. Она также подчеркнула, что несмотря на то, что начался сезон отпусков, правительство рекомендует жителям без особой не уезжать за границу.

"Да, мы обсуждали этот вопрос (возвращение в школу учеников 5-11 классов). Решения есть, надо, чтобы все участники поняли и были готовы к его выполнению, я имею в виду муниципалитеты. (…) Неважно, сколько времени осталось, мы говорили об этом, когда речь шла о 12 классах. Они возвращаются ненадолго. Но мнение всех участников дискуссии таково – это стоит делать", – сказала Шимоните. Статьи по теме: Коронавирус в Литве унес жизни двух молодых женщин Правительство Литвы внесло коррективы в условия карантина По ее словам, речь идет о начале мая, возвращение будет поэтапное. Она заметила, что вакцинация сейчас идет волнами. Это должно измениться, когда будет поступать больше вакцины. Шимоните напомнила, что рекомендация правительства остается прежней – без острой необходимости из Литвы не уезжать. "Рекомендация правительства всегда была такая же – если едете в другую страну, должны знать, какие там требования действуют. Так будет и в будущем. (…) А вообще, пока эпидемиологическая ситуация в стране не улучшилась, многие столкнулись с третьей волной, рекомендация остается прежней – без острой необходимости уезжать из Литвы небезопасно", – сказала она. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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