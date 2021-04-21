Глава порта: санкции США затронут поток белорусских грузов в Клайпеде

После возвращения США санкций для девяти государственных предприятий Беларуси глава Клайпедского порта говорит, что это может сказаться на потоках белорусских грузов через Клайпеду, однако, по его словам, в таком случае будут искать альтернативы.

"Сказать, что это не повлияет, было бы неправильно. Видимо, повлияет, но мы будем видеть это в цифрах и деньгах, потому что период этого меморандума - до 3 июня, так что, видимо, в конце июня, в июле можно будет сказать, какое влияние оказало", - сказал на пресс-конференции Альгис Латакас.

Он подчеркнул, что они будут искать грузы на замену и новые направления, однако к этому нужно подготовиться.

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"Паники нет", - добавил А. Латакас.

По его словам, доля белорусских грузов в Клайпедском порту сейчас составляет 32-37%.

Между тем президент Литовской ассоциации погрузочных компаний Вайдотас Шилейка сказал, что клайпедские погрузочные компании всегда учитывают риски относительно белорусских грузов. По его словам, непросто быстро справиться с ситуацией и заменить одни грузы другими, однако все погрузочные компании работают в этом направлении.

Он обратил внимание на то, что на рынке грузов имеет место большая конкуренция, однако у Клайпедского порта есть возможность побороться за определенные грузы.

По словам В. Шилейки, пока грузы идут через Клайпеду, обязательства выполняются и со стороны Клайпеды, и с белорусской стороны.

"Надеюсь, что особенно больших потрясений в ближайшее время не произойдет, но если санкции вступят в силу и начнут действовать, мы увидим это только спустя определенное время, и сейчас трудно прогнозировать, какие потери могут быть у Клайпедского порта", - сказал В. Шилейка.

С 2015 года Вашингтон регулярно снимал санкции с девяти промышленных и нефтяных предприятий, в том числе с предприятия "Белнефтехим", признавая определенный прогресс в Беларуси, которой два с половиной десятилетия правит Александр Лукашенко.

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