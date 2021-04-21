Для инвестирующих хотя бы 1,5 млн евро белорусских предприятий предлагаются льготы

В среду правительство рассмотрит, облегчить ли перевод в страну инвестирующих в Литве предприятий третьих стран. Изменения особенно актуальны для перебирающихся в Литву или намеревающихся это сделать белорусских компаний.

На льготы смогут претендовать предприятия, заключившие договор об инвестициях с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,5 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере минимум 1,5 средней зарплаты в самоуправлении, где будут сделаны инвестиции.

Эти изменения в законах еще должен будет одобрить Сейм, поправки намечается рассмотреть на этой весенней сессии. Министерство экономики и инноваций надеется, что они вступят в силу уже в июне.

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