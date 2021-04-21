"Я, в свою очередь, порадуюсь двум вещам: что в такое сложное время, как сейчас, когда кто-то видит необходимость бряцать железом и провоцировать дополнительную напряженность во всей Европе, у нас будут свои представители и в Берлине, и в Вашингтоне. И осмелюсь сказать, что сильные представители", - сказала премьер Ингрида Шимоните.
"Относительно госпожи Аудры порадуюсь: это первая женщина-посол в США", - добавила премьер.
А. Плепите сказала, что ее приоритетом будет укрепление партнерства с США.
"США для Литвы - один из основных, сильнейших партнеров, и стратегическое, всестороннее партнерство Литвы и США (...) будет моей целью и целью моей команды", - сказала А. Плепите на заседании правительства.
А. Плепите должна быть назначена на новую должность 18 мая, а Р. Мислюлис – 10 мая.
Также утверждено представление кандидатуры Андрюса Намавичюса на должность чрезвычайного и полномочного посла Литвы при Совете Европы, а Ритиса Паулаускаса – на должность посла при ООН.
У посольства Литвы в Вашингтоне нет руководителя с конца лета минувшего года, а в Германии – с октября прошлого года.
Поскольку позиции администрации президента и МИД разошлись, процесс согласования кандидатур затянулся.
В Литве послов по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам Сейма назначает президент.
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