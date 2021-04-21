Правительство одобрило кандидатуры послов Литвы в США и Германии

Правительство в среду одобрило представление в послы Литвы в США кандидатуры дипломата Аудры Плепите, в послы в Германии - кандидатуры Рамунаса Мисюлиса.

"Я, в свою очередь, порадуюсь двум вещам: что в такое сложное время, как сейчас, когда кто-то видит необходимость бряцать железом и провоцировать дополнительную напряженность во всей Европе, у нас будут свои представители и в Берлине, и в Вашингтоне. И осмелюсь сказать, что сильные представители", - сказала премьер Ингрида Шимоните.

"Относительно госпожи Аудры порадуюсь: это первая женщина-посол в США", - добавила премьер.

А. Плепите сказала, что ее приоритетом будет укрепление партнерства с США.

"США для Литвы - один из основных, сильнейших партнеров, и стратегическое, всестороннее партнерство Литвы и США (...) будет моей целью и целью моей команды", - сказала А. Плепите на заседании правительства.

А. Плепите должна быть назначена на новую должность 18 мая, а Р. Мислюлис – 10 мая.

Также утверждено представление кандидатуры Андрюса Намавичюса на должность чрезвычайного и полномочного посла Литвы при Совете Европы, а Ритиса Паулаускаса – на должность посла при ООН.

У посольства Литвы в Вашингтоне нет руководителя с конца лета минувшего года, а в Германии – с октября прошлого года.

Поскольку позиции администрации президента и МИД разошлись, процесс согласования кандидатур затянулся.

В Литве послов по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам Сейма назначает президент.

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