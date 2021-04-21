Вице-министр: посол США в Беларуси будет временно аккредитована в Вильнюсе

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас говорит, что назначенная посол США в Беларуси Джули Фишер, которая не может получить белорусскую визу, будет временно аккредитована в Вильнюсе.

"Было такое формальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой временно аккредитовать посла в Литве. (...) Правительство еще должно сформулировать официальное согласие. Это нас невероятно радует", - сказал М. Адоменас BNS в среду.

По его словам, обращение США получено в понедельник.

В свою очередь, посольство США в Литве подтвердило BNS, что Беларусь пока не предоставила визы Дж. Фишер, однако комментировать подробнее ее вероятную аккредитацию в Вильнюсе не стало.

"Она и в дальнейшем будет общаться с белорусами за пределами Беларуси, включая лидеров протестного движения, профессионалов СМИ, студентов и других членов гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку. Она также будет продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в Европе", - говорится в комментарии.

В комментарии также подчеркивается, что Беларусь не выдала визы еще пяти дипломатам США.

Между тем министр ИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов принять посла США "в любое время", однако Беларусь хочет "увидеть четкую и ясную перспективу дальнейшего общения с партнерами в США во всех сферах".

Как сообщает посольство, Дж. Фишер на этой неделе посетит не только Вильнюс, но и Варшаву, где обсудит с лидерами белорусского демократического движения пути, "как США в сотрудничестве в союзниками и партнерами может помочь Беларуси преодолеть нынешний политический кризис и сделать шаг в направлении новых выборов в 2021 году".

По словам М. Адоменаса, в среду назначенная посол встретилась с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Вильнюс становится такой главной столицей для работы с Минском. Здесь присутствует множество международных организаций, которые не могут действовать в Беларуси. (...) Неслучайно и штаб С. Тихановской обосновался здесь", - сказал вице-министр.

Первым об аккредитации Дж. Фишер сообщил новостной портал 15min.lt.

США в понедельник заявили, что возвращают санкции для девяти государственных предприятий Беларуси, в числе которых нефтяная компания "Белнефтехим", так как авторитарный президент Александр Лукашенко проигнорировал требования освободить политзаключенных, задержанных во время антиправительственных протестов.

В свою очередь, Минск назвал новые санкции США "безответственными".

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