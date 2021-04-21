Министр финансов Литвы не может объяснить, почему 2 млрд. евро перераспределяли тайно

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте пытается объяснить, почему план оживления экономики, оцениваемый в 2 млрд. евро, готовили тайно. Оппозиция считает, что министр просто скрывает план и лжет, сообщают журналисты ЛНК.

В прошлую пятницу министр Скайсте сказала, что Еврокомиссия просила не предавать огласке этот план.

"Презентация интегрированного плана согласовывалась с ЕК, они просили не предавать его огласке, пока не согласованы все реформы", – сказал министр 16 апреля.

В понедельник министр повторила, что тратить эти деньги планировали непублично.

"Я считаю некорректным предавать огласке реформы, которые в массе своей должны меняться", – сказала Скайсте.

Однако еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс и представительство ЕК в Литве опровергли слова министра.

"Комиссия напротив предлагала странам-членам обсудить план с заинтересованными сторонами как можно шире, чтобы общество поддержало план", – сказал LNK Синкявичюс.

"Важно план или его части обсудить с социальными партнерами, с обществом. И ЕК понимает, что это тяжелая задача, ведь план готовят в тяжелых условиях, в сложных обстоятельствах. Все страны ЕС борются с пандемией. Конечно, на это требуется время, но нужны открытые дискуссии", – сказала представитель ЕС в Литве Агне Казлаускайте.

Во вторник Скайсте все объясняла уже иначе.

"Да, ЕК просила предать огласке и дискутировать с социальными партнерами, согласовывать содержание компонентов", – сказала она.

У оппозиции нет вопросов, почему позиция министра изменилась.

"Это открытая ложь", – сказал LNK соцдем Гинтаутас Палуцкас.

Такого же мнения придерживается член Литовского союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене.

"Похоже, что министр лгала, чтобы выкрутиться", – сказал депутат.

Она считает, что Скайсте безуспешно пытается снять с себя ответственность за подготовленный с опозданием план. 19 стран ЕС представили этот план в начале года, а Литва не сделала этого до сих пор.

"Министр, видимо, хотела уйти от ответственности, сделать так, как любят делать консерваторы, обвинить других – в данном случае ЕК. Но тут ответственность непосредственная", – заметила Ширинскене.

Скайсте сказала, что план прежде не предавали огласке, чтобы у правительства не было проблем. Ведь итальянское правительство уже рухнуло. Премьеру пришлось уйти, когда выяснилось, что правительство может по ветру пустить 200 млрд. евро европейской помощи.

"В разных странах, если план слишком рано предавали огласке, были разные происшествия, приходилось менять план целиком, поскольку он не отвечал приоритетам ЕК. Поэтому просто говорили в первую очередь неформально о том, как лучше согласовать содержание, а потом уже предавать огласке", – сказал LNK министр.

Вскоре Скайсте выступила с еще одним аргументом.

"Нечего было предавать огласке, ведь интегрированный план был подготовлен 10 апреля, через неделю его представят обществу", – сказала она. Но и на этой неделе наблюдается полный штиль.

"Несмотря на то, что это европейские деньги, это деньги всех европейцев, включая нас. И речь идет о распределении 2,2 млрд. евро, мы должны знать, на что и как их потратят", – сказал Палуцкас.

Как потратить 2 млрд. евро на оживление экономики, Литва должна решить до конца апреля.

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