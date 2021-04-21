Парламентский комитет отклонил идею еще одного выходного: и без того много праздников

Парламентский комитет по вопросом социальных дел и труда в среду не одобрил предложение сделать выходным День защитника отечества, 13 января.

Председатель комитета Миндаугас Линге сказал, что в стране за 30 лет сложилась традиция празднования этого дня, если сделать в этот день выходной, то традиции прервутся.

"Традиции очень живы - это зажжение свечей на окнах, лекции, воспоминания очевидцев, специальные уроки. Если сделать выходной, эта традиция прервется", – сказал он.

Линге акцентировал, что с экономической точки зрения Литва выделяется как страна, в которой больше всего выходных.

"В выводах правительства было отмечено, что Литва в ходит в число стран, где больше всего выходных – 16, если сделать еще один, то их станет 17 и будет столько, сколько в странах, лидирующих по этому показателю. С экономической точки зрения это плохая тенденция", – сказал он.

Трехсторонний совет в июле прошлого года одобрил это предложение, заметив, что в таком случае надо отказаться от выходного 2 ноября.

Однако социал-демократ Альгирдас Сисас сказал, что это плохое решение.

"За 30 лет мы нашли способ празднования этого дня, ежегодные костры, собрания. Это красивые традиции 13 января, а выходной - сведение всего на нет. Когда у нас выходной, мы забываем, для чего он дается и занимаемся другими делами. Предложение сменить один выходной на другой неприемлемо, так как таким образом мы сталкиваем группы интересов", – заметил депутат.

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