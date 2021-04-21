Коронавирус в Литве: 1113 новых случаев, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1113 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 тыс. 913 молекулярный тест (ПЦР) и 7465 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 516,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 236 тыс. 533 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 213 тыс. 970 человек, декларированы 169 тыс. 535 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 14 тыс. 40 человек, декларированное число больных составляет 58 тыс. 475.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3802 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7699 смертей.

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