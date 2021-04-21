Спикер парламента Литвы о повышении пенсионного возраста до 72 лет: тут есть два аспекта

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен прокомментировала предложение Еврокомиссии о повышении трудоспособного возраста до 72 лет и акцентировала, что тут речь не идет о повышении пенсионного возраста.

"Я понимаю, что это вопрос заголовков, ведь многие люди, увидев заголовок, испугались, решили, что речь одет о повышении пенсионного возраста.

В данном случае речь идет повышении трудоспособного возраста, я не думаю, что это должно пугать, надо отделять два понятия, речь о пенсионном возрасте тут не идет", – сказала в интервью Žinių radijаs спикер.

По ее словам, на данный момент парламент вопрос пенсионного возраста не обсуждает.

Delfi напоминает, что Еврокомиссия просит Литву создать условия для того, чтобы ее жители в будущем работали до 72 лет и только после этого выходили на пенсию. На данный момент среднестатистический мужчина в Литве не доживает до этого возраста Правящие уверяют, что пока повышать пенсионный возраст не планируют. Однако экономисты давно уже говорят о том, что это неизбежно, и проблемы в будущем будут только усугубляться, поэтому требуют, чтобы власти не раздавали пустые обещания о возвращении эмигрантов и росте рождаемости.

В Литве немногие мужчины на пенсии работают. Большая часть литовских мужчин вообще не доживает до такого возраста. Средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране – 71 год.

"У нас 610 000 пенсионеров, и надо признать, что чуть больше 2/3 из них - женщины, поскольку у них продолжительность жизни выше", – сказала представитель Соцмина Инга Бушкуте.

В Литве мужчины выходят на пенсию в 64 года, а женщины - в 63 года и 4 месяца. Пенсионный возраст каждый год повышают, в 2026 году он достигнет 65 лет.

Однако опросы показывают, что жители хотели бы выйти на пенсию как минимум на 10 лет раньше.

"Я думаю, если сейчас работа не мила и человек туда ходит только ради денег, то у человека нет мотивации продолжать работать", – сказала одна собеседница.

Другой прохожий сказал, что мужчины должны выходить на пенсию на 10 лет раньше, поскольку живут они меньше.

Однако в будущем, вероятно, придется работать дольше, и намного. ЕК рекомендует к 2040 году поднять пенсионный возраст в Литве до 72 лет. Пока это лишь рекомендация, но уже давно говорят, что в будущем пенсионный возраст будет все выше.

"Это может шокировать, когда видишь, что сами люди сейчас хотели бы работать на 10 лет меньше. Уже сейчас у нас пенсионный возраст выше, чем хотели бы люди", – сказал депутат Миндаугас Линге.

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