Затянувшийся карантин не прошел бесследно: почти половине жителей Литвы грозит депрессия

Почти половина жителей Литвы во время второго карантина указала, что их психологическое здоровье в опасности - у них может развиться депрессия. Такие данные показало исследование.

У специалистов беспокойство вызывают данные о том, что многие мужчины решали психологические проблемы с помощью алкоголя, а женщины – с помощью успокоительных лекарств, многие люди физически стали менее активными.

По заказу Минздрава компания Spinter tyrimai в феврале провела опрос жителей 18-75 лет, который показал, что психологическое здоровье 46,5% жителей Литвы оставляет желать лучшего.

В отчете указывается, что в 2013-2017 г. плохим психологическое здоровье было у 38,8% респондентов.

Психолог Паулюс Скруйбис пояснил, что понятие хорошего психологического состояния связано с тем, доволен ли человек жизнью. Если при заполнении вопросника набирается меньше 50 баллов, значит человеку грозит депрессия.

"По имеющимся данным, и перед пандемией в Литве данные были хуже, чем в других странах. А сейчас почти половина жителей страны находятся на грани депрессии. Это много", – сказал Скруйбис.

Специалист обратил внимание на другую шкалу, которая показала, сколько людей сталкивается с депрессией и признаками беспокойства. В феврале 2021 г. в Литве таких жителей было 19,8%, это почти каждый пяты житель. Для сравнения, в Германии таких всего 4,4%.

В выводах отчета отмечается, что вторая волна COVID-19 неодинаково сказалась на жителях страны. Эмоциональное состояние половины из них (49%) во время второй волны COVID-19 ухудшилось (с сентября 2020 г.), по сравнению с данными за лето: 13% – значительно ухудшилось, 36% немного ухудшилось. 46% сказали, что их эмоциональное состояние не изменилось, у 4% – эмоциональное состояние ухудшилось.

Скруйбис заметил, что особенно ухудшилось состояние женщин и молодых людей.

Результаты опроса также показали, что самый низкий показатель возможной депрессии и беспокойства был у пенсионеров.

Psichologinė gerovė per karantiną Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Психолог связывает это с естественными этапами развития человека. Он не согласен с утверждением, что молодежь изнеженная и "не видела горя".

"Например, если мы говорим о подростках, то в подростковом возрасте нормально, когда ребенок меньше общается с родителями, а больше времени проводит со сверстниками, это нужно, чтобы понять себя, других, научиться общаться. Скажите мне, как в условиях карантина осуществить этот естественный этап развития? В данном смысле пенсионеры такую проблему не решают. Значит, речь идет не об изнеженности, а разных вызовах", – заметил он.

Во многих случаях карантин сказался на отношениях. По данным опроса, 8% сказали, что отношения у них улучшились, 18% – что с одними улучшились, а с другими ухудшились, 12% - что отношения ухудшились, 11% жили одни.

"Одна из причин напряжения в отношениях - нет возможности снять напряжение где-то в другом месте, больше времени провести с другими людьми. Может, по мере введения новых послаблений такого напряжения будет меньше", – заметил Скруйбис.

По его словам, возможно, в семьях, где есть маленькие дети, актуальным стал вопрос распределения обязанностей. Это, по его словам, одна из версий, почему женщины чувствуют себя хуже - неравномерное распределение обязанностей.

По словам собеседника, больше беспокойства вызывает информация о разного рода насилии.

"В таком случае ситуация намного сложнее, поэтому трудно вырваться из такого круга насилия, просить о помощи", – заметил психолог.

В ходе опроса выясняли, как люди боролись со стрессом. Большая часть, 44%, участников опроса сказали, что удаленно или напрямую общались с близкими, друзьями или коллегами, 37% сидели в интернете, 33% занимались любимой деятельностью, 31% проводил время на природе.

Psichologinė gerovė per karantiną Foto: Asmeninio albumo nuotr.

25% сказали, что стали больше спать, 19% – больше есть, 13% – больше заниматься спортом, 11% употребляли алкоголь, 10% курили, 7% пили успокоительные, 4% медитировали, 1% употреблял другие психоактивные препараты, а 5% как-то иначе боролись со стрессом.

Результаты исследования показали, что физическая активность 61% участников опроса в карантин снизилась.

Psichologinė gerovė per karantiną Foto: Asmeninio albumo nuotr.

"Большая часть использовала хорошие способы борьбы со стрессом. Беспокойство вызывает снижение физической активности. Но немалый процент людей употреблял алкоголь и успокоительные. Мужчины чаще употребляли алкоголь, а женщины - успокоительные. И то и другое может вызвать зависимость", – заметил Скруйбис.

Психолог считает, что ситуацию улучшило бы открытие школ и спортзалов, поскольку именно физическая активность помогает в борьбе со стрессом.

"Конечно, для этого не нужны спортклубы, достаточно просто ходить, любое движение - хорошо", – сказал он, заметив, что важен и вопрос открытие образовательных учреждений.

"В ходе данного исследования психологическое здоровье детей не изучалось, но если посмотреть по возрастным показателям, то хуже себя чувствуют себя люди, у которых есть дети школьного возраста. Это показывает, что образование - не только дает знания, но и эмоциональное благосостояние детям и взрослым", – заметил психолог.

Другое исследование, проведенное в феврале Norstat показало, что состояние детей и выпускников школ становится сложным. Родители чаще акцентируют, что ребенок стал злым (39%), меньше общаются (33%), стал рассеянным (29%).

50% родителей указали, что дети больше работают самостоятельно, около 40% старшеклассников работают сами.

Кроме того, родители отмечают, что детям задают больше домашней работы, по сравнению с первым карантином – около 50% родителей сказали, что детям задают больше, особенно в вильнюсских школах.

55% родителей заметили, что во время карантина увеличилась нагрузка, по сравнению с тем, что было весной 2020 года.

Исследование показало еще один печальный момент: оказывается, необходимую консультацию психолога получают 12% учеников. 52% родителей что дети не получают необходимую помощь. Также не хватает и социальной помощи.

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