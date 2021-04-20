Вильнюсский муниципалитет разрешил проведение марша с участием 7000 человек

Вильнюсский муниципалитет разрешил Союзу семей провести в парке Вингис 15 мая "Большой марш в защиту семей 2021". В заявлении организаторов сказано, что в акции примут участие 5000-7000 человек.

Это Delfi подтвердил пресс-секретарь мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Каролис Вайткявичюс. Он подчеркнул, что заявление подано на проведение акции протеста, а не мероприятия или концерта, поскольку мероприятия пока запрещены из-за карантина.

"Будем говорить с организаторами о требованиях", – сказал Delfi Вайткявичюс.

Союз семей на своем сайте указал, что марш проводят из-за "активной гендерной пропагандты, которую проводят по законам идеологической войны, и противоречащих Конституции законов, которые готовят правящие".

Организаторы мероприятия еще 8 апреля объявили, что разрешение на марш уже получено. Обещают, что колонна автомобилей тронется из Клайпеды в Вильнюс, по пути к ней присоединятся участники из других регионов, все соберутся в парке Вингис "на митинге единства и протеста".

Организаторы сообщают, что из-за массовости мероприятия на магистрали Вильжнюс-Каунас возможен затор, поэтому всем предлагают проявить терпение.

"Мы считаем, что на этом участке магистрали может скопиться 700-2000 автомобилей", - пишут организаторы. Организаторы в своем сообщении упоминают "концертное место проведения акции".

Delfi напоминает, что на прошлой неделе правительство смягчило условия карантина. С понедельника разрешается проводить мероприятия с участием не больше 150 человек.

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