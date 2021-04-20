Почти на треть увеличилось число очагов COVID-19 в сфере торговли

За две недели почти на треть увеличилось число активных очагов коронавирусной инфекции в сфере торговли, сообщил во вторник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Также почти на одну пятую увеличилось число очагов в производственном секторе.

"На карте очагов мы видим, что в двух сферах: производстве и торговле, - число активных очагов, если сравнивать две последние недели, возросло. Такие показатели мы связываем с возвращением работников на рабочие места, вообще возрастающей мобильностью людей", - сказала врач-эпидемиолог Дайва Размувене.

По данным НЦОЗ, в конце прошлой недели на производстве и в торговле соответственно было зафиксировано 53 (неделю назад 45) и 42 (неделю назад 33) активных очага COVID-19. Также возросло число активных очагов на предприятиях услуг - 18 очагов (неделю назад их было 10).

Как говорит Размувене, данные показывают, что в общей структуре случаев COVID-19 остается весомой доля заражений в семьях - треть заразившихся в последнюю неделю указали, что заболели после контакта с членом семьи.

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