В Аникщяйском районе установлен еще не идентифицированный штамм коронавируса

В Аникщяй установлено 35 случаев заражения людей еще не идентифицированным штаммом коронавируса, сказала BNS во вторник директор Утенского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Бируте Сапкаускене.

"9 апреля наш департамент получил информацию, что в Аникщяйском районе установлены случаи коронавируса с мутацией E484. У нас еще нет информации о том, какой конкретно это штамм коронавируса, и, по нашим данным, у него еще нет названия, для Литвы он необычен", - сказала глава подразделения НЦОЗ.

По ее словам, пока не замечено, чтобы люди с этим штаммом болели тяжелее. Около трети заболевших уже выздоровели.

Мутация E484 может быть связана с большей устойчивостью штамма к вакцине.

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