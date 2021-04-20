В Литву поступило еще 19 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Во вторник в Литву поступила 11-я партия вакцины от COVID-19 производителя AstraZeneca, в ней 19 200 доз вакцины.

В течение нескольких дней они поступят в самоуправления, информировало Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день Литва получила 202,1 тыс. доз вакцины Vaxzevria, а на прививки использовано 188,3 тыс.

Прививка препаратом Vaxzevria производится в два этапа, между дозами делается перерыв 4-12 недель.

Как отмечает Минздрав, если перерыв между дозами длиннее, то формируется больше антител и иммунитет выше, поэтому рекомендуется делать перерыв между дозами на 12 недель.

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