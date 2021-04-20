При проверке знаний выпускников по математике средний показатель составил лишь 40%

На проведенной в середине апреля проверке знаний литовских абитуриентов по математике средний показатель составил лишь 40%, сообщило Министерство образования, науки и спорта.

По данным ведомства, в электронной проверке знаний 12-13 апреля приняли участие 14 тыс. или 80% абитуриентов, выбравших сдачу экзамена по математике, в целом этот экзамен выбрали 16,7 тыс. абитуриентов.

После прохождения теста ученикам предоставили информацию не только о полученных ими баллах, но и о возможном способе решения задач, и разделы, по которым им следует укрепить свои знания.

"Максимальное число баллов получил один процент учеников. Это подтверждает тенденция результатов выпускных экзаменов по математике. Однако средней показатель в 40% из возможных свидетельствует о том, что все еще следует уделять больше времени подготовке к экзамену на аттестат зрелости", – говорится в сообщении министерства.

В целом во время проверки можно было набрать 22 балла, сообщили BNS в министерстве.

На этой неделе школы получат обобщенные результаты по тематике, а также по каждому из заданий.

Министерство надеется, что эта информация поможет подготовиться к экзамену. Государственный экзамен по математике на аттестат зрелости состоится 18 июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!