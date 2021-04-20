Вильнюсцу Альгирдасу 71 год. 7 лет назад он мог уйти на пенсию, но пока еще работает.
"Я работаю на полставки для собственного удовольствия. Я мог бы уже не работать, но работа на конезаводе интересная", – сказал журналистам мужчина.
В Литве немногие мужчины на пенсии работают. Большая часть литовских мужчин вообще не доживает до такого возраста. Средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране – 71 год.
"У нас 610 000 пенсионеров, и надо признать, что чуть больше 2/3 из них - женщины, поскольку у них продолжительность жизни выше", – сказала представитель Соцмина Инга Бушкуте.
В Литве мужчины выходят на пенсию в 64 года, а женщины - в 63 года и 4 месяца. Пенсионный возраст каждый год повышают, в 2026 году он достигнет 65 лет.
Однако опросы показывают, что жители хотели бы выйти на пенсию как минимум на 10 лет раньше.
"Я думаю, если сейчас работа не мила и человек туда ходит только ради денег, то у человека нет мотивации продолжать работать", – сказала одна собеседница.
Другой прохожий сказал, что мужчины должны выходить на пенсию на 10 лет раньше, поскольку живут они меньше. ,
Однако в будущем, вероятно, придется работать дольше, и намного.
ЕК рекомендует к 2040 году поднять пенсионный возраст в Литве до 72 лет. Пока это лишь рекомендация, но уже давно говорят, что в будущем пенсионный возраст будет все выше.
"Это может шокировать, когда видишь, что сами люди сейчас хотели бы работать на 10 лет меньше. Уже сейчас у нас пенсионный возраст выше, чем хотели бы люди", – сказал депутат Миндаугас Линге.
Жительница Вильнюса Гражина уже давно водит троллейбус.
"Если я работаю здесь 27 лет, значит, нравится", – сказала она.
По ее словам, у нее есть коллеги, которым уже 70 лет, а они еще работают.
Главная причина повышения пенсионного возраста – во всей Европе растет число пенсионеров, а трудоспособного населения немного. А в Литве ситуация неважная из-за эмиграции.
"Примерно сейчас начинается этот перелом, когда влияние отрицательное, мы ощущаем нехватку рабочей силы из-за эмиграции. Уехало много молодых людей", – сказала представитель Центробанка Котрина Тамошявичене.
Кроме того, состояние здоровья у жителей Литвы одно из самых плохих в Европе.
Социал-демократ Альгирдас Сисас удивлен тем, что на фоне таких предложений ЕК в Литве в некоторых бюджетных ведомствах не берут на работу пенсионеров и увольняют работающих.
"У нас в законе есть установка, что тебе 65 лет и пора на покой. Но ведь у некоторых людей есть силы и желание работать дальше", – сказал Сисас.
Каждая власть в Литве обещает вернуть эмигрантов, поощрять рождаемость. Но экономист Тамошявичене сказала, что это напоминает утопию.
"Похоже, рост рождаемости - не то направление, в котором надо идти. Общество стало современным, поэтому показатель рождаемости снижается. Трудно себе представить, что рождаемость будет такой высокой, что исправит положение на рынке труда", – заметила она.
Экономисты давно говорят о двух способах обеспечения средств на выплаты пенсий: повышение пенсионного возраста и обучение на протяжении всей жизни, а также - гастарбайтеры.
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