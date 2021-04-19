В Каунасе тягач с прицепом съехал с 10-метрового откоса

ru.DELFI.lt

Foto: Facebook

19 апреля в Каунасе, на ул. Калантос, произошло серьезное ДТП. Пожарные-спасатели сообщили, что во время происшествия пострадали два человека.

Сообщение о ДТП поступило в 17.18 ч. По предварительным данным, тягач съехал с 10-метрового откоса. Во время ДТП, тягач зацепил и легковой автомобиль BMW. Сообщается, что пожарные-спасатели вытащили из кабины водителя (1974 г.р.). Его пришлось реанимировать. Затем спасатели передали мужчину в руки врачей. Во время ДТП пострадала и женщина (1968 г.р.), ее увезли в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы со здоровьем у водителя фуры. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!