Сообщение о ДТП поступило в 17.18 ч.
По предварительным данным, тягач съехал с 10-метрового откоса. Во время ДТП, тягач зацепил и легковой автомобиль BMW.
Сообщается, что пожарные-спасатели вытащили из кабины водителя (1974 г.р.). Его пришлось реанимировать. Затем спасатели передали мужчину в руки врачей.
Во время ДТП пострадала и женщина (1968 г.р.), ее увезли в больницу.
По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы со здоровьем у водителя фуры.
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