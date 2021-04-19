Премьер поддерживает прямые выборы мэров, призывает найти правовое решение

После того, как Конституционный суд Литвы (КС) пояснил, что нынешний порядок прямых выборов мэров противоречит Конституции, премьер Ингрида Шимоните заявила, что поддерживает порядок выборов мэров и призывает искать возможные правовые решения.

"В принципе сами прямые выборы мэров я поддерживаю, но они не должны были быть определены одним предложением в законе о самоуправлении. Я призываю найти по выборам мэров такое правовое решение, которое бы соответствовало Конституции, или было бы в ней закреплено", – отметила премьер в комментарии BNS.

По ее словам, в Сейме будет создана специальная рабочая группа, которая "углубится в этот вопрос и предложит решения".

"Поэтому я призываю все политические силы сплотиться и серьезно поработать ради общего блага", – сказала руководитель правительства.

В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев Сейма прошлого созыва, преимущественно - консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии "Порядок и справедливость",

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.

У членов Сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.

Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.

Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.

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