В Литве открылись торговые центры: у некоторых магазинов покупатели стояли с утра

19 апреля спустя 4 месяца в Литве открылись магазины в торговых центрах. Утром у некоторых магазинов еще до их открытия уже стояли очереди. Фотограф Delfi зафиксировал, как сейчас выглядят вильнюсские торговые центры Ozas и Akropolis.

Около некоторых магазинов в ТЦ Ozas очереди стояли с самого утра, несмотря на то, что эти магазины работали и на прошлой неделе.

"Я здесь с 8 утра, есть поток. В 9.50 ч. перед открытием у магазинов Peek & Cloppenburg и Zarа стояли очереди. Видно, что есть умеренное движение, но все соблюдают дистанцию, больших проблем нет", – сказала представитель Ozas Эльзе Рудене.

Она сказала, что контролировать поток покупателей внутри поможет специальная система и большее число охранников.

"Охранников намного больше, в самом магазине мы постоянно следим за потоками, žinome, за количеством людей. Если заметим, что приближаемся к тому, что на одного покупателя не будет 50 кв. м, покупателей не будут впускать в здание.

Площадь ТЦ большая, охранники ходят у магазинов, следят за ситуацией в них, сами магазины также проявляют ответственность, редко бывают проблемы или конфликты с клиентами. Я не думаю, что у нас будет проблема с регулированием потоков", – сказала Рудене.

Напомним, что магазины в ТЦ будут работать только по рабочим дням. Разные ТЦ будут закрываться в разное время, например время работы Ozas - с 10 до 21 ч., а вильнюсского Akropolis - с 10 до 22 ч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!