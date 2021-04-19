Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 47%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 47%, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.

За период 12-18 апреля в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия подорожала до 50,8 евро за мегаватт-час. В Эстонии и Латвии цены выросли на 45% и составляли 49,1 евро за мегаватт-час.

По сообщению оператора, по причине сокращения генерации за счет ветра во всем регионе Балтийского моря фиксировался рост оптовых цен на электроэнергию. В большинстве стран Европы цены повышал рост потребления в связи с похолоданием.

Совокупный импорт в Литву за неделю вырос, однако по причине падения генерации на ветряных установках в Швеции поток через перемычку NordBalt сократился и это способствовало росту цен. На смену сократившемуся шведскому потоку пришел поток из Латвии и производство на ТЭС, которая в Балтийских странах выросло на две трети.

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой выросло на 3% до 228 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в Литве выросло на 15% и достигало 95 гигаватт-часов.

Местные электростанции обеспечивали 63% объемов потребления в Литве. За неделю совокупный импорт вырос на 19%.

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