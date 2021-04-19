Спикер Сейма: после решения КС по выборам мэров потребуются изменения в Конституции

После решения Конституционного суда (КС) Литвы о том, что порядок прямых выборов мэров противоречит Конституции, спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила о необходимости менять Конституцию.

"Я уважаю решение, принятое КС. С учетом опыта последних лет, общественной поддержки, оно означает, что парламент должен будет рассмотреть изменения Конституции. Отмена прямых выборов мэров было бы явным ходом против воли общественности", – написала В. Чмилите-Нильсен в понедельник в социальной сети "Фейсбук".

Она обещает пригласить все политические силы и договориться об этой поправке, чтобы решение Конституционного Суда не было неожиданным.

Статьи по теме: КС: прямые выборы мэров противоречат Конституции

"Однако, разве это означает, что сама идея прямых выборов мэров является ошибочной? Я так не считаю. А то, что такой шаг был нужен, мы видим по общественной реакции на прямые выборы мэров – их поддерживают целых 80% людей, выборы значительно повысили активность населения, поэтому воля общественности ясна – людям нужна возможность самим выбирать руководителя своего района или города", – отметила спикер.

В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев Сейма прошлого созыва, преимущественно - консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии "Порядок и справедливость",

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.

У членов Сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.

Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.

Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!