Масштабы отпусков за свой счет в компаниях Linavа поражают: это специфика работы или воровство

По данным Фонда социальной помощи ("Содры"), в 2020 году средняя продолжительность отпуска за свой счет на каждого работника компаний ассоциации Linavа составляла 26,1 дней – почти в 4 раза больше, чем в среднем по стране. Заместитель председателя парламентского комитета по экономике Гинтаутас Палуцкас сказал, что так воруют у работников стаж и социальные гарантии.

Между тем генсек Linavа Зенонас Буйвидас сказал, что это обусловлено спецификой работы водителей большегрузных машин.

"Она такая, как, например, у моряков. Обычно водители работают этапами, 6–8 недель в рейсе, потом возвращаются домой и отдыхают", – сказал он Delfi.

Палуцкас сообщил, что парламент на этой неделе получил обращение в связи с созданием временной комиссии, которая должна расследовать это явление в секторе перевозок.

В представленном "Содрой" отчете данные по 778 компаниям. Они показывают, что в 2019 г. до пандемии, ситуация была такой же. Средняя продолжительность неоплачиваемого отпуска составляла 20,2 дня, по Литве вообще – 6 дней (в 3,4 раза меньше).

В числе компаний есть и такие, где работники "отдыхают" за свой счет почти весь год: Vedos transportas (366 дней) о Transmadis (363 дня). По данным регистра юридических лиц первая компания находится в стадии ликвидации, а вторая с 2016 года не предоставляет финансовых отчетов.

В 80-ти компаниях, входящих в состав Linava, в 2020 году вообще никто не уходил в неоплачиваемый отпуск.

В базе "Содры" есть и другие известные компании. Например, в компании Kautra Cargo в 2020 г. один работник в среднем провел в неоплачиваемом отпуске 74 дня, в 2019 г. – 43 дня. На запрос Delfi компания не ответила.

В компании Baltic transline transport в 2020 году один работник в среднем отдыхал за свой счет 65 дней, в 2019 г. – 55 дня. Представитель компании Соната Скрицкене передала, что причина тому - работники-иностранцы, которые после своего этапа работы хотят вернуться на родину и побыть с семьей (они берут отпуск за свой счет, если уже исчерпана возможность годового оплачиваемого отпуска.

В компании Vlantana в 2020 г. в среднем один водитель проводил в отпуске за свой счет 26 дней, в 2019 г. – 22 дня. Гендиректор Томас Стонис сказал, что водители после командировки хотят получить свободное время, чтобы вернуться на родину или побыть с семьей. Он заметил, что работодателю невыгодно предоставлять работникам неоплачиваемый отпуск.

В компании Vičiūnai в 2020 г. в среднем один водитель проводил в неоплачиваемом отпуске 25 дней, 2019 г. – 13 дней. На запрос Delfi компания не ответила. Не ответила и компания Hegelmann Transporte, где в 2020 г. каждый водитель отдыхал за свой счет в среднем 7, а в 2019 г. 1 день.

В компании Girteka в 2020 и 2019 гг. никто в неоплачиваемый отпуск не уходил, однако, по словам представителя компании Симонаса Барткуса в Linava входит компания, в которой почти нет водителей, а в компании Girteka Logistics ситуация такая же, как в других компаниях этого сектора.

Буйвидас сказал, что водители могут выбирать подходящего работодателя.

"Этого хотят сами работники. Естественно, что водители работают вдали от семьи по два месяца, после возвращения они хотят дольше побыть дома. Наконец, сделать необходимое - сходить к врачу, к зубному. Вот они и отдыхают 3–4 недели. Пока они отдыхают, бывают в неоплачиваемом отпуске, но не всегда. Большая часть водителей - работники из третьих стран, они возвращаются на родину. Во время работы работники застрахованы, а в нерабочее время - пользуются услугами частного страхования. Например, водители из третьих стран, чтобы получить годовую рабочую визу, должны предоставить посольству действующее страхование здоровья, иначе визу им не выдадут.

Обычно работникам полагается месячный отпуск. Водители отдыхают больше, поскольку такова специфика их работы, естественно, что работодатель не платит им за этот отпуск. Никто из работодателей не хочет, чтобы работник отдыхал 3-4 месяца в году и еще получал за это деньги", – сказал он.

Как причину представитель Linavа указал и Пакет мобильности, который обязует раз в 8 недель вернуть тягач в один из центров страны, где находится компания". Однако потом он признал, что это правило пока не вступило в силу и будет действовать с 2022 года.

Палуцкас же считает, что компании злоупотребляют такой возможностью.

"У людей отнимают то, что у них должно быть по договору. Это пенсионное страхование, стаж, другие социальные гарантии. Ненормально, когда у человека из года выпадает месяц, три или больше, как показывают данные", – сказал политик.

Он сказал, что подготовлен проект постановления о создании комиссии, которая займется этим вопросом. "Это и сознательное несоблюдение требований пакета мобильности, нарушение учета рабочего времени, это и вопрос зарплаты, разные "псевдоущербы", штрафы, которые водители платят из своего кармана. Это системные ошибки, которые не меняются из года в год.

Кроме того, репутация нашей страны, как страны, которая не обеспечивает нормальные условия работы, поддерживает современное рабство, не делает чести и компрометирует нас. Мы инициируем комиссию, которая выяснит все эти вопросы, приведет в порядок юридическое регулирование. Например, уже есть предложение - узаконить перевод зарплаты на счет. Еще один момент – обязательное предоставление информации на другом языке", – сказал Delfi Палуцкас.

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