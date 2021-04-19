ЕК рекомендует Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет

Еврокомиссия рекомендует Литве поднять пенсионный возраст до 2040 года до 72 лет. Литовские политики, работающие в социальной сфере и сфере здравоохранения, называют такие подсчеты теоретическими и говорят, что в них не включены аспекты, связанные с качеством жизни.

"ЕК подготовила зеленую книгу старости. В ней Литве прогнозируют необходимость повысить пенсионный возраст до 72 лет до 2040 года, если она хочет сохранить постоянный национальный индекс старения. Нетрудно предположить, что такие прогнозы наших жителей старшего возраста не порадуют", – писал в фейсбуке председатель парламентского комитета по вопросом социальных дел и труда Миндаугас Линге.

Он обратил внимание на то, что, согласно опросу от 2015 г., мужчины в Литве хотели бы работать до 61 года, а женщины до 59 лет (сейчас пенсионный возраст в Литве соответственно 64 и 63 года).

"Еще более трагикомичным этот прогноз выглядит в свете вероятной продолжительной жизни в стране. В Литве средняя вероятная продолжительность жизни мужчин составляет 71,5, а женщин - 81 год.

Если сейчас в Литве людей старше 55 лет около 35%, то в 2050 г. их будет больше 45%.

На сегодняшний день пенсионный возраст повышать не планируется, но тенденция ясна – мы должны делать все возможное, чтобы жители Литвы как можно дольше оставались активными, трудоспособными и самостоятельными", – писал Линге.

Одна из задач - здоровое старение. "Перед нами стоят серьезные вызовы. В Литве люди старше 65 лет оценивают свое здоровье хуже жителей других стран ЕС. Например, всего 6% женщин этого возраста характеризуют свое здоровье как хорошее, средний показатель по ЕС – 36%, а в Ирландии он – 70%.

Превенция болезней, ранняя диагностика, развитие привычек здорового образа жизни – все это позволит обеспечить здоровое старение", – сказал Линге.

Кроме того, по его мнению, для этого нужны стабильные пенсии.

"Пенсии в Литве индексируются и растут (в этом году в среднем увеличились на 9%), но проблема бедности среди пенсионеров актуальна. Почти 70% одиноких жителей старше 65 лет не могли бы выкрутиться, если бы им пришлось погашать непредвиденные расходы. Мы на пенсии по старости тратим 5,1% ВВП (данные 2017 г.), а ЕС в среднем 9.6% ВВП. Быстрых и чудесных решений тут не будет. Сначала надо повышать часть ВВП на социальные нужды. Тут мы отстаём от среднего показателя по ЕС (мы выделяем 12,5%, а ЕС в среднем - 19%)", – писал Линге.

По его словам, также важно обеспечить доступные услуги переквалификации для людей старшего возраста и развивать сектор услуг для людей старшего возраста.

Бывший еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис-Повилас Андрюкайтис обратил внимание на то, что в основе таких рекомендаций ЕК лежит обзор процессов во всех 27 странах ЕС. Этот средний показатель выводят математическим путем с использованием демографических аспектов. Но при подсчете не учитывают такие важные вещи, которые в разных странах очень отличаются.

"Есть страны, в которых средняя продолжительность жизни составляет 80,2-82,1 года, а есть такие, где он составляет всего 75-76 лет. Разница в продолжительности жизни между западной и восточной частью Европы очень велика – порой до 8 лет", – сказал Андрюкайтис.

Еще один важный критерий - продолжительность здоровой жизни.

"Этот показатель очень разный - в Литве он составляет всего 45-50 лет. Потом у наших работников появляются проблемы, у них появляются хронические заболевания (сердечно-сосудистые, диабет, проблемы с мышцами), но люди работают. На Западе период здоровой жизни более продолжительный", – сказал Андрюкайтис.

Он заметил и показатель здорового старения, тут также разница между странами огромна.

По его словам, все разговоры о повышении трудового возраста связаны со старением общества. Молодежи будет меньше, чем пожилых людей, поэтому если не повышать пенсионный возраст, возникнут другие проблемы.

Андрюкайтис сказал, что планируется пересмотр рекомендаций с учетом новых параметров, поскольку если пользоваться существующей формулой и повысить пенсионный возраст до 72 лет, то как минимум в 14 странах ЕС это вызовет серьезные противоречия.

В Литве на данный момент начались дискуссии о досрочном выходе на пенсию. Такая возможность маскирует тот факт, что людям старшего возраста сложно найти работу.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что цель государства - как можно дольше удерживать жителей на рынке труда. По этой причине надо решать проблему трудоустройства людей предпенсионного возраста, а не маскировать ее возможностью выйти на пенсию досрочно.

В Литве можно выйти на пенсию досрочно за 5 лет до пенсионного возраста, если у человека есть необходимый стаж и нет доходов.

Досрочная пенсия в среднем составляет 280 евро в месяц. В прошлом году ее получили 5500 человек.

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