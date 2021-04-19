От коронавируса в Литве скончался 26-летний мужчина

На прошлой неделе в Расейснском районе коронавирус унес жизнь 26-летнего молодого человека.

Директор Расейнской больницы Видмантас Мерклёпас сказал, что молодой человек, скорее всего, заразился от членов семьи.

Он лечился дома 10 дней. Потом его привезли в больницу. Однако мужчина был в очень тяжелом состоянии.

"Мы даже не знаем, какие обстоятельства были дома, не можем комментировать. Мы знаем, что болели члены семьи, скорее всего, от них он и заразился. У молодого человека был избыточный вес. Когда его привезли в больницу, он задыхался, ему не хватало кислорода, в легких были серьезные изменения. Я бы не хотел вдаваться в подробности. Но избыточный вес осложняет состояние при коронавирусе", – сказал Delfi Мерклёпас.

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