Скоропостижно скончался известный литовский хирург Виткус

В понедельник утром скоропостижно скончался известный литовский хирург Кястутис Виткус. Ему было 68 лет.

Информацию о смерти профессора порталу Delfi подтвердила его дочь Вита Дегутене. Женщина сказала, что отец неожиданно потерял сознание и скончался в Бирштонасе.

Специалист в сфере реконструктивной и пластической хирургии Виткус с 1985 года преподавал в Вильнюсском университете. В 1988–1989 г. он работал спортивным врачом в США.

В 1992–1993 гг. работал врачом клиники реконструктивной и пластической хирургии Спрингфилд (Иллинойс).

С 2004 г. работал в ЗАО Валакупяйская клиника пластической хирургии VitkusClinic.

В 2013–2019 гг. был главой центра реконструктивной и пластической хирургии Сантаришкской клиники.

Виктус был лауреатом Национальной премии за создание службы реконструктивной и пластической хирургии, получил звезду Литовского национального олимпийского комитета, медаль Литовской федерации по биатлону "За заслуги перед биатлоном в Литве", награжден спортивным почетным крестом Департамента физкультуры и спорта при правительстве Литвы "За заслуги перед литовским спортом" (2012 г.), получил награду Iстепени Вильнюсского муниципалитета "За заслуги перед Вильнюсом и Народом" (2015 г.)

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