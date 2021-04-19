Первое в этом году круизное судно ожидается в Клайпеде в июле

В прошлом году в Клайпеду из-за пандемии впервые не пришло ни одно круизное судно, а в этом году ожидается, что круизный сезон состоится, однако позже. Если вакцинация от COVID-19 будет проходить быстро и ситуация в США будет благоприятной, то суда ожидаются уже в июле.

По словам представителя Клайпедского порта Кристины Гонтьер, нынешней весной были зарезервированы 55 круизных судна, однако они понемногу отзываются из-за ситуации и в Европе, и в Америке, а также из-за того, что вакцинация не набирает обороты так быстро, как ожидалось.

"Они будут отзывать до середины июня, потому что ожидается, что массовая вакцинация в Европе, странах Балтии должна проходить в начале-середине июня, а вакцинированные пассажиры начать плавать в круизы - в конце июня", - сказала BNS менеджер по международным связям и протоколу Отдела маркетинга порта К. Гонтьер.

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Кроме того, в США круизным судам запрещено выходить из страны до 1 июля, если вакцинация будет проходить бесперебойно. По словам К. Гонтьер, это сильно влияет на сезон судоходства, так как в США сконцентрировано 60-70% всех судов в мире.

Однако даже если сезон и начнется в середине лета, особого наплыва судов не ожидается - в Клайпеде рассчитывают принять всего около 20 судов.

Раньше сезон заканчивался в конце сентября, однако теперь он может затянуться до конца октября.

По словам К. Гонтьер, пока трудно прогнозировать, сколько доходов получит порт, однако очевидно, что они будут меньше обычного.

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