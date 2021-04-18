Глава МИД Литвы выражает солидарность с Чехией, которая выслала "российских шпионов"

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис выражает солидарность с Чешской Республикой, которая объявила о высылке российских дипломатов, связывая их с российской разведкой и взрывом в стране.

"Полная солидарность с нашим союзником, Чешской Республикой, в связи с ее решением выслать 18 шпионов из российского посольства. Поддерживаемый государством терроризм должен быть безоговорочно осужден, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Г. Ландсбергис в своем аккаунте в Twitter в воскресенье.

В субботу чешское правительство объявило о высылке 18 российских дипломатов, которых чешская разведка называет секретными агентами Службы внешней разведки России (СВР) и военной разведки ГРУ и связывает их с одним взрывом 2014 года.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что у Чехии есть "явные доказательства" связи офицеров ГРУ со взрывом на складе боеприпасов в деревни Врбетице на востоке Чехии.

Со своей стороны, чешская полиция сообщила, что она она разыскивает двух граждан России, имеющих при себе несколько разных паспортов, включая российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По информации полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, эти люди находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

В Великобритании россиян Александра Петрова и Руслана Боширова считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль веществом "Новичок". По информации Bellingcat и The Insider, настоящие имена Петрова и Боширова Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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