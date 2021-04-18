В результате инцидента пострадали пассажиры Jeep (2016 и 2015 годов рождения), оба проходят лечение в амбулаторно. Также получил травму водитель (1987 года рождения) Ford Galaxy, он лечится в больнице.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!