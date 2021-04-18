В Плунгском районе пьяный водитель стал причиной аварии из 4 автомобилей: пострадали двое детей и мужчина

ru.DELFI.lt

17 апреля, около 15.07, в Плунгском районе, на трассе Скуодас-Плунге автомобиль Ford Galaxy, которым управлял мужчина 1987 года рождения (1,77 промилле), столкнулся с автомобилем VW Caddy, припаркованным перед участком светофором ремонтируемого участка дороги, который от удара врезался в VW Passat, а тот - в Jeep.

В результате инцидента пострадали пассажиры Jeep (2016 и 2015 годов рождения), оба проходят лечение в амбулаторно. Также получил травму водитель (1987 года рождения) Ford Galaxy, он лечится в больнице. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!