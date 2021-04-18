Завтра возобновит работу "Акрополис" в Каунасе: что нужно знать тем, кто собирается за покупками?

Поскольку правительство смягчает условия карантина в стране, с понедельника возобновляется вся деятельность каунасского "Акрополиса", за исключением ресторанов и развлекательных заведений. В будние дни магазины и услуги супермаркета будут работать с 10.00 до 21.00. Все остальные магазины, которые в настоящее время работают в ТЦ, будут обслуживать клиентов, как и раньше - семь дней в неделю, говорится в пресс-релизе.

С 19 апреля возобновят свою деятельность в ТЦ магазины и центры услуг. В будние дни они будут работать в обычном режиме с 10.00 до 21.00. По выходным будут работать только магазины с товарами первой необходимости и центры услуг, такие как Maxima, Eurovaistinė, Kika, оптика и специализированные продуктовые магазины.

Большинство кафе и ресторанов в каунасском "Акрополисе" пока временно закрыты, но 8 из них - Chačapuri, Dinner map, Gan bei city, Kinu rožė, Saigon, Sugamour, Sushi express и Vero cafe - будут предоставлять услугу еды на вынос. В соответствии с действующими в стране правилами, Kakės Makės pasaulis, X pramogos, Forum Cinemas, казино Admiral и пункты приема ставок Betsafe и Optibet в каунасском "Акрополисе" временно не работают.

"Когда магазины снова открывают свои двери, безопасность посетителей и сотрудников остается нашим приоритетом. Напоминаем клиентам, что на протяжении всего визита в каунасский "Акрополис" необходимо соблюдать все требования безопасности, установленные Правительством. Для обеспечения безопасности сотрудников по инициативе каунасского "Акрополиса" будет установлен пункт тестирования на Covid-19, где сотрудники, работающие в торговом помещении ТЦ, смогут провериться", - говорит Бригита Куодите, менеджер каунасского "Акрополиса".

При возобновлении работы торгового центра была введена новая система регулирования, которая позволяет отслеживать и, при необходимости, регулировать поток посетителей торгового центра в режиме реального времени. Также для посетителей, у которых нет защитных масок, они будут бесплатно раздаваться в информационном центре каунасского "Акрополиса".

"Мы все должны оставаться ответственными и осведомленными, поэтому, в зависимости от ситуации в стране и мире, мы, в свою очередь, будем применять дополнительные меры безопасности. В настоящее время в каунасском "Акрополисе" проводится активная дезинфекция всех поверхностей, увеличена частота уборки зон питания и санитарных узлов, проводится дополнительная дезинфекция помещений торгового центра в ночное время", - говорит Б. Куодите. .

Согласно распоряжению правительства Литовской Республики, карантин продлен до 31 мая. В зависимости от ситуации он может быть отменен раньше или продлен. Не исключено, что часы работы ТЦ или отдельных магазинов в это время могут измениться.

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