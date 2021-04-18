В этой стране о пандемии теперь напоминают только маски: это единственный способ разрешить ужасную ситуацию

Израиль, мировой лидер по вакцинации, возвращается к нормальной жизни. Посол Литвы в Израиле Лина Антанавичене говорит, что с "зеленым паспортом", который выдается через неделю после получения второй дозы вакцины, уже можно попасть на культурные, спортивные мероприятия, в рестораны, большинство людей вернулись к работе в офисах. "Если бы не маски на лицах, казалось бы, что все так, как и в обычное время", - сказала она в передаче "Факты и мнения".

"Общественность ясно видит, как изменилась ситуация и что это единственный способ разрешить ужасную ситуацию, которая существовала до вакцинации, когда все было закрыто", - сказала посол.

По ее словам, большинство израильтян, которым была предложена вакцина, привилось, в стране было мало скептических настроений: "Общество очень просвещенное, верящее в научные достижения, Израиль славится своей медицинской системой, своими учеными".

О пандемии напоминают только маски

Долгое время Израиль был полностью закрыт для остального мира, полеты выполнялись только в исключительных случаях, но теперь этих и большинства других ограничений не осталось.

"Если смотреть со стороны, то почти нет разницы по сравнению с тем, что было до пандемии: загруженность, поток машин, практически все уже работают в офисах, все магазины открыты", - сказала Л. Антанавичене.

Правда, несмотря на карантинные послабления, маски в стране по-прежнему обязательны.

"Если вы выйдете на улицу, единственное, что напомнит нам, что мы все еще не живем нормальной жизнью, - это маски, потому что в Израиле они по-прежнему являются обязательными как на улице, так и в помещении", - сказала она.

Посол также отмечает, что некоторые предприятия послаблений не дождались: "Следует признать, что некоторые магазины и кафе закрылись и больше не открываются из-за несоблюдения требований".

50% пациентов болеющих - дети

По словам посла, пока в Израиле школьники не полностью вернулись к контактному обучению, дети ходят в школу несколько дней в неделю.

Поскольку они не вакцинированы, в настоящее время дети составляют большинство инфицированных коронавирусом.

"Из тех, кто сейчас болеет в Израиле (а их число невелико), около 50 процентов - дети. Они не вакцинированы. Это несерьезные случаи. Сейчас количество тяжелобольных составляет менее 300", - сказала Л. Антанавичене.

По ее словам, со следующего месяца планируется вакцинация детей 12-16 лет. Взрослым, вероятно, снова понадобится привиться.

"Речь идет о том, что будет ревакцинация, и через 6 месяцев вакцинация будет произведена снова", - сказал посол Литвы в Израиле в передаче "Факты и мнения".

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