На Эйшишкском шоссе ДТП совершил нетрезвый водитель

В субботу вечером на окраине Вильнюса, на Эйшишкском шоссе у перекрестка с ул. Метало, нетрезвый водитель стал виновником ДТП. Сообщение о ДТП поступило в 17.56 ч.

По предварительным данным, автомобиль Audi врезался в ехавший в том же направлении автомобиль Škoda, а затем в автомобиль VW Touran.

В ДТП никто не пострадал, но машины повреждены серьезно. Мимо проезжали три автомобиля скорой помощи, они остановились. После того как выяснили, что люди не пострадали, они заметили, что водитель Audi пьян, поэтому посадили его в один из автомобилей и не выпускали оттуда до приезда полиции.

В организме виновника ДТП было 2,27 промилле.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!