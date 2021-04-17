В Литве немного семей уезжает из крупных городов: самыми популярными остаются Вильнюс и Каунас

Два крупных города Литвы – Вильнюс и Каунас – все еще остаются основными центрами внутренней миграции и привлекают желающих уехать из провинции. Однако встречаются и исключения, отмечает Департамент статистики.

После минувшей Пасхи вильнюсцы Года и Римгаудас Леонавичусы удивили своих близких, решив уехать из столицы в Алитус.

В столице у них не было своего жилья, а в Алитусе они купили собственный дом. Дом стоит почти в центре города, но при этом он окружен природой. Года рассказала, что столицу Дзукии семья полюбила в прошлом году, когда случайно решила заехать в Алитус.

"Это город в лесу, вокруг - озера, пляжи, парки, идеальные велодорожки, сосновые боры и дружелюбные жители", – перечислила Года достоинства Алитуса.

Она не скрывает, что на выборе сказался тот факт рядом с домом находится гимназия, которая входит в 10-ку лучших школ Литвы, а также олимпийский бассейн. Года порадовалась и ценам на абонемент в бассейн - от 8 евро, в столице таких цен нет.

"В Алитусе намного дешевле и другие услуги, включая детские кружки", – рассказала мать трех дочерей, которая с семьей планирует поселиться в Алитусе в начале лета.

Но таких семей, которые покидают крупные города и переезжают в провинцию - немного.

По данным Департамента статистики Литвы, в прошлом году многие жители Алитуса уехали из города в поисках лучшего места для жизни. Город в прошлом году покинули 1238 жителей, а приехало туда – 777.

Похожей ситуация была и в 2019 г: в Алитус приехали 903 жителя, а уехали 1359.

Еще хуже дела обстояли в 2018 г., когда город покинуло на 726 человек больше, чем приехало.

По данным Департамента статистики, жителей не привлекают также Шяуляй и Паневежис. В Паневежисе количество жителей сократилось: в прошлом году приехало 1109, а уехали 1827, в позапрошлом – соответственно 1258 и 2021.

То же самое с Шяуляй, куда в 2020 г. приехали 1787, а уехали 2844 человек, а в 2019 m. – соответственно 2026 и 2521 (в 2018- соответственно 3037 и 1910).

Меньше новоселов в прошлом году было и в Клайпеде. В 2020 г. туда приехали жить 3020 человек, а уехали 3957 (в 2019 г. соответственно 3800 и 3500).

Большая часть жителей страны по-прежнему выбирает Вильнюс и Каунас. В числе городов-фаворитов есть также Паланга, Неринга и Тракай.

В Тракайском районе в прошлом году обосновалось на 410 жителей больше, чем уехало. Такой же ситуация была в 2019 и 2018 гг.

Количество жителей растет и в Неринге: в 2020 г. туда приехало 345, уехало – 238, в 2019 г. приехало 259, уехало – 197, а в 2018 г. – соответственно 365 и 153 жителей.

В 2020 г популярностью пользовалась и Паланга. В прошлом году в город приехали 818, а уехали 472 человек. В 2019 г. - приехал 861, а уехало 468 жителей.

Однако больше всего жителей выбирает Вильнюс и Каунас. В прошлом году в Каунасе обосновались 8600, а уехали оттуда больше 5800 жителей. В 2019 г. в город приехали 7898, уехал 5641 человек, а в 2018 г. из Каунаса 6219 человек уехало, а приехало 5860.

В последние три года выросло и население Каунасского района. Например, в 2018 г. там поселились 5200 человек, а уехали оттуда 3100, а в прошлом приехали 4945, а уехали 4780.

Но больше всего выросла столица. В прошлом году в Вильнюс приехали 11 600 новоселов, а уехали 8600 (в 2019 г. соответственно 12 300, уехали 7500, в 2018 г. соответственно - 11 200 и 8300.

В Вильнюсский район в 2020 г. году приехали 4700, а уехали 3200 (в 2018 приехало на 1600 человек больше, чем уехало).

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