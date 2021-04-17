В последний путь проводили исполнителя Эугениюса Остапенко

На этой неделе в Литве скоропостижно скончался 44-летний исполнитель Эугениюс Остапенко. С пятницы с покойным прощались не только близкие и друзья, но и поклонники его таланта. В субботу исполнителя проводили в последний путь.

Прощание с 14 ч. в пятницу состоялось в Большом зале храма Св. Иосифа Труженика. Во время церемонии звучали песни исполнителя, у гроба стоял велосипед - напоминающий об одной из известных песен Остапенко.

В субботу также можно было проститься с покойным, но в этот день в зале слышались псалмы.

В зале собралось около 100 человек, все они были в масках. Еще около 50 человек стояли на улице.

Собравшиеся проводили тело Остапенко в последний путь аплодисментами.

Похороны состоялись в Лебартай (Клайпедский район).

Семья Остапенко благодарит всех поклонников таланта исполнителя за теплые слова, за помощь.

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