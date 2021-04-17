В Литву возвращается приятное тепло

В субботу Литва будет оставаться в зоне понемногу уходящего циклона. Будет облачно с прояснениями. Больше солнца прогнозируют на северо-западе. На значительной части территории страны прогнозируют кратковременные дожди. После обеда на юге страны будет облачно, возможен более интенсивный дождь. Будет дуть северо-восточный ветер. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

В ночь на воскресенье небольшие дожди пройдут местами на юге страны. Наибольшая вероятность дождя - в первой половине ночи, позже будет без осадков, ожидается больше прояснений. Больше всего прояснений будет в северных районах Литвы. Ветер успокоится, температура опустится до 2-7 градусов тепла.

В воскресенье днем будет еще теплее. До вечера ожидается переменная облачность, часто будет светить солнце. Осадков не прогнозируют. Будет дуть слабый северо-восточный ветер. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов. На Куршской косе будет всего 12 градусов тепла.

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