Советник премьера Литвы: планируют вакцинировать детей, которые привезут на прививку своих пожилых родителей

В Литве планируют вакцинировать детей, которые привезут на прививку своих пожилых родителей, сообщила советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене.

"Мне понравилась такая идея - мы говорили в правительстве о том, что дети тоже должны больше информации предоставлять своим пожилым родителям. Это было бы решающим фактором, если люди не верят врачу, СМИ, то привитые дети должны предоставить информацию. С другой стороны, что мне понравилось, – они все хотят встретиться с детьми и внуками, которых давно не видели. Обсуждают такую акцию: если ребенок приводит на прививку своего пожилого отца или мать, он сможет привиться раньше", – сказала Гудлявичене в интервью на Žinių radijаs.

Она признала, что процесс вакцинации сталкивается с определенными трудностями.

"Оказывается, что в одной школе, как сообщил один муниципалитет (...), директор настраивал учеников выпускных классов против конкретной вакцины (AstraZeneca). Такое ничем нельзя оправдать", – сказала Гудлявичене.

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